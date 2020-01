Kubera dotáhnul Araby? Spisovatel pošlapal památku zesnulého politika

Kubera patřil mezi nejvýraznější politiky ODS. Političtí pamětníci i souputníci oceňovali jeho humor, přímost a laskavost. Byl znám i svým odporem k byrokracii a kontroverzními výroky na adresu feministických či ekologických aktivistů.

V novodobé historii se ještě nestalo, že by jeden z nejvyšších ústavních činitelů ve funkci zemřel. Ani to ale nezabránilo některým kritikům, aby se nepustili do politika nepustili posmrtně.

Spisovatel Jan Žáček na sociální síti napsal, že se lidé chovají jako pokrytci. "Upřímně řečeno, pan Kubera zemřel. No a co? Umírá strašně moc vzácných lidí. Pan Kubera býval členem KSČ. Tedy nebyl vzácný člověk," napsal.

"Propagoval kouření, tedy jed. Z Teplic udělal arabské město. Čím mi má být sympatický? Třeba mě teď leckdo napadne. Ale nebuďme pokrytci. Nevím, čím ten člověk pomohl občanům ČR. Vy ano?" napsal dále.

Podobně ostrý byl i politolog a člen Strany zelených Šádí Shanaáh. "Jaroslava Kuberu budu oplakávat asi stejně jako Miloše Zemana. Oba staří muži, kteří nerozumí modernímu světu, nechápou ho a chápat nechtějí a snaží se to zamaskovat "humorem", který páchne po cigaretách a vyčpělém alkoholu. Minulost. Jedeme dál," napsal na sociální síti. Svůj komentář následně smazal a omluvil se za něj.