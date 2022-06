Lex Ukrajina by mohl projít další novelizací kvůli zachování ubytování pro uprchlíky

— Autor: ČTK

I po skončení nouzového stavu by měla nadále platit opatření, která nařizují ministerstvům a správním úřadům vyčlenit objekty pro ubytování ukrajinských uprchlíků. Také kraje a obce by měly mít povinnost dál poskytovat běžencům ubytovací kapacity. Navrhuje to ministerstvo vnitra, které ve středu předloží vládě novelu zákona zvaného lex Ukrajina.