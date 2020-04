Lidovci navrhují ošetřovné 80 procent zpětně od 11. března

Kabinet by podle Jurečky také měl umožnit větší propustnost zejména přes hranice se Slovenskem a Polskem. Problémy mají firmy, podnikatelé, rodiny, ale i studenti a školy, uvedl.

Stát ošetřovné vyplácí rodičům dětí do 13 let věku. Vztahuje se na celou dobu uzavření škol, a to i zpětně. Vláda v pátek schválila jeho navýšení na 80 procent denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60, a to zpětně od začátku dubna.

Tiskovka teď na našem FB. O čem?

- ošetřovné 80% zpětně k 11.3.

- větší podpora OSVČ, dohodářů, pendlerů, s.r.o.

- zrušení silniční daně letos

- DPH jen ze zaplacených faktur

- obnovení plánovaných zdrav. výkonů

- dofinancování soc. služeb

- vyšetření důvodů vzniku Covid19 pic.twitter.com/vGyhftqSBc — KDU-ČSL (@kducsl) April 21, 2020

Jurečka také zopakoval, že vláda by neměla zapomenout na pendlery, pro které lidovci navrhují stejnou částku, jako dostaly osoby samostatně výdělečně činné, tedy 25.000 korun. KDU-ČSL také navrhuje kompenzaci nákladů na nájemné ve výši 70 procent subjektům, které musely zavřít z důvodu koronavirových opatření. Firmám chtějí lidovci umožnit odložit povinnost platby daně z přidané hodnoty až o 12 měsíců. "Budeme také dávat návrh na odpuštění silniční daně v letošním roce," uvedl Jurečka. Podle nej by tak firmám a malým živnostníkům mohlo v součtu zůstat až 160 miliard korun.

Na plénu Sněmovny chce KDU-ČSL také otevřít debatu o přeshraničním styku zejména se Slovenskem a Polskem. "Problémy mají nejen firmy, podnikatelé, rodiny, ale i studenti, vysoké školy, které řeší, jakým způsobem se studenty pokračovat ve studiu," řekl šéf strany. Cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka vláda zakázala zhruba v polovině března.

Lidovci také apelují na vládu, aby včas řešila situaci s financováním sociálních služeb a aby myslela na pracovníky v těchto službách v obtížné současné situaci s mimořádnou odměnou. Podle místopředsedy KDU-ČSL a předsedy sněmovního evropského výboru Ondřeje Benešíka chtějí lidovci také vyzvat premiéra Andreje Babiše (ANO), aby na Evropské radě otevřel otázku prošetření vzniku a šíření koronavirové pandemie.

Pro prodloužení nouzového stavu strana hlasovat nebude, pokud nenastanou opravdu zásadní důvody, řekl Jurečka. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) jej požaduje, aby bylo nadále možné například centrálně nakupovat ochranné prostředky. Podle Jurečky ale měla vláda předložit ve stavu legislativní nouze novelu zákona o veřejných zakázkách, kde by některé věci upravila, aby mohla jednat operativně.