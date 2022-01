Lipavský předpokládá, že události v Kazachstánu budou mít dlouhodobější důsledky

Nepokoje v Kazachstánu začaly 2. ledna jako nenásilné protesty proti zdražení pohonných hmot, později ale dav zaútočil na vládní budovy v několika městech. Režim nakonec masové demonstrace krvavě potlačil. Prezident Kasym-Žomart Tokajev povolil střelbu do demonstrantů ostrými náboji a požádal Rusko a další postsovětské státy o vojenskou pomoc. Podle oficiálních údajů zahynulo nejméně 225 lidí.

"Ačkoli vládní zdroje deklarují postupnou normalizaci situace a ozbrojené síly Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti odjíždějí ze země, je stále patrné, že události včetně zahraniční intervence budou mít dlouhodobější a mezinárodní bezpečnostní implikace," řekl Lipavský. Ve středu informovala agentura TASS na základě vyjádření ruského ministerstva obrany, že Kazachstán opustily poslední ruské jednotky, které Moskva do středoasijské země vyslala.

V zemi byl v době nepokojů na dva týdny vyhlášen výjimečný stav, v různé intenzitě byl vypínán internet, čímž veřejnost ztratila přístup především k neoficiálním informacím, zmínil Lipavský. "Vypínání internetu je praktika, která se v Kazachstánu dělá dlouhodobě, typicky například v průběhu voleb," dodal.

Stabilita Kazachstánu je podle Lipavského do velké míry iluzorní. Pravděpodobně se podle něj vyjednává mezi rodinou bývalého prezidenta Nursultana Nazarbajeva a s ní spřízněnými podnikatelskými kruhy a současnou vládou reprezentovanou prezidentem Tokajevem. "Kazachstán je pro danou chvíli vizuálně stabilizován, situace je nepřehledná, vnímáme určité napětí. Jednoznačně je to známka toho, že režim a vládnoucí elity odmítly jakoukoli snahu o reformu, která by mohla bránit vzrůstajícímu sociálně-politickému napětí," poznamenal ministr.

Lipavský připomněl dřívější prohlášení ministerstva zahraničí, které vyzvalo všechny strany nepokojů v Kazachstánu k ukončení násilností a řešení situace s respektem k zákonům a lidským právům. Zopakoval, že v zemi se nachází zhruba 30 českých občanů. Resort nemá informace, že by v době eskalace nepokojů byl někdo z nich ohrožen.

Zahraniční výbor dnes vzal informace ministra na vědomí, jiné usnesení k záležitosti nepřijal.