Maláčová: Po úpravě pardonu MF by se mohly medikům odpustit odvody

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud by se podařilo upravit "generální pardon" ministerstva financí k dani studentů, kteří museli v nouzovém stavu nastoupit do nemocnic či seniorských domovů, přidá se s prominutím odvodů i ministerstvo práce. Jinak bez změny zákonů nemůže sociální pojistné odpustit. Na tiskové konferenci to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Odpuštění by měla projednat vláda.