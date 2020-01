Ministr Havlíček věří, že zvládne řídit průmysl i dopravu. Sestaví silný tým

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstva dopravy a průmyslu mají spoustu společných průsečíků, je proto možné je řídit obě zároveň a jejich agendu sbližovat do eventuálního spojení. ČTK to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), který má oba resorty dlouhodobě vést. Personální otázky komentovat před svým uvedením do funkce nechtěl, uvedl pouze, že chce kolem sebe na ministerstvu dopravy sestavit silný tým náměstků a odborných ředitelů a posílit marketing. O případném setrvání prvního náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka, kterého premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval k rezignaci, chce rozhodnout v příštích dnech.