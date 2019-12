Vláda v říjnu schválila hlasy ministrů za ANO rozpočet na české předsednictví 1,24 miliardy korun, což ČSSD považuje za podhodnocené. V současnosti se pode Petříčka připravuje výběr pracovníků, kteří posílí stálé zastoupení v Bruselu při přípravě předsednictví a během něj. Ministr upozornil, že vyslání lidí do Bruselu se neodehraje ze dne na den, protože noví zaměstnanci musí získat bezpečnostní prověrku a také nastudovat odbornou agendu.

Ministr Tomáš Petříček zdůraznil, že nyní je třeba začít řešit i vlastní náplň předsednictví, ne pouze jeho rozpočtovou nebo administrativní stránku. "Pro mě je důležité, abychom začali vést diskusi s ohledem na představené priority nové (Evropské) komise, co bychom chtěli v rámci našeho předsednictví prosazovat. Podle mého názoru například otázky vnitřního trhu, digitálního trhu, nových technologií," řekl.

Zásadní podle něj je začít o věci debatovat uvnitř vlády. "Abychom si řekli, co jsou ta témata, která pro Česko, pro naše občany, jsou důležitá, a jak je můžeme prosazovat v rámci Evropské unie," řekl. "Myslím, že debata by měla v průběhu příštího roku alespoň ty základní priority nastínit," uvedl. Témata by podle něj měla vycházet z české inovační strategie do roku 2030.

Petříček zároveň upozornil, že o prioritách bude nutné jednat i s Evropskou komisí a s Francií a Švédskem, které budou EU předsedat před Českem a po něm. "Zároveň je nutné si přiznat, že je to stále ještě 2,5 roku a můžeme v té době čelit novým problémům, novým tématům," uvedl ministr.

Česko v čele V4 uklidňuje spory s jinými státy EU

Česko převzalo předsednictví V4 v polovině letošního roku a povede skupinu do konce června. Jednou z hlavních priorit předsednictví bylo hledat témata, kde může hrát visegrádská čtyřka pozitivní roli v EU, a přispívat tak k věcné debatě o řešení evropských problémů. "Myslím, že se nám daří pokračovat v tom, co nastartovalo slovenské předsednictví - uklidňovat vášně, pokusit se ukázat, že visegrádská čtyřka není uskupení států, které jenom odmítá nějaké věci, že má pozitivní agendu," řekl Petříček.

Vyzdvihl například nedávné jednání ministrů zahraničí V4 s kolegy ze zemí Beneluxu, chystá se podle něj i podobná schůzka se severskými členy EU nebo s pobaltskými státy. V4 také hodlá spolupracovat při podpoře zemí západního Balkánu v jejich snaze o vstup do EU, přestože v říjnu Francie zablokovala zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií. Podle Petříčka je V4 otevřená debatě s Francií o reformě přístupového procesu, se zahájením jednání s kandidáty se ale nesmí čekat až na to, zda tato reforma bude schválena.

"Naše podpora zemím západního Balkánu je dlouhodobá priorita. Chceme, aby těch šest zemí mělo jasně garantovanou budoucnost členství v EU, pokud splní všechny podmínky," řekl Petříček. "Evropská unie nesmí vyklidit pole na západním Balkánu. Musíme státy motivovat, aby pokračovaly v reformách v oblasti právního státu a institucí, ekonomické a sociální reformy. Nakonec to je i v jejich zájmu, protože to přináší zlepšení situace jejich občanů," řekl ministr.

Zdůraznil také, že V4 pomáhá k prosazování českých zájmů v EU, není to ale jediná platforma, kterou má Česko k dispozici. "Pro nás je důležité i udržovat bilaterální vztahy se státy, které jsou pro nás v daných oblastech klíčové, jako například s Francií v oblasti bezpečnosti a obrany, s Německem v oblasti obchodu, kultury, energetiky," řekl.

Ministr také odmítl vyjádření některých analytiků, podle nichž ve V4 často dominují názory Maďarska. "Nemyslím si, že by jeden stát v rámci visegrádské čtyřky nějakým způsobem dominoval agendě. Je to především dané předsednictví, které určuje témata," řekl.