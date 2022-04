Na rekonstrukci bytů pro uprchlíky by podle Bartoše mohl stát přispět 85 procent

— Autor: ČTK

Na rekonstrukci či výstavbu bytů pro uprchlíky z Ukrajiny by stát mohl podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) přispět 85 procenty, zbytek by uhradily samosprávy nebo kraje. Financování Bartoš dnes předjednal s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Dotační program bude součástí širší strategie pro řešení uprchlické krize. Bartoš to dnes novinářům řekl před zasedáním vlády.