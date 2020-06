Nejmenší obce by mohly dostat přímé kompenzace, uvedla Schillerová

NRR dnes ve své čtvrtletní zprávě uvedla, že výpadky příjmů obcí a krajů způsobené mimo jiné vyplácením příspěvků osobám samostatně výdělečně činným i společníkům malých společností by měly být kompenzovány převody peněz ze státního rozpočtu, a to bez vázání na konkrétní účely.

Zástupci obcí a krajů kritizují, že vyplácení příspěvku OSVČ a společníkům malých firem připraví místní samosprávy o příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Podle výpočtů ministerstva financí vyplácení příspěvků bude mít na státní rozpočet dopad 26,1 miliardy korun, na daňové příjmy obcí 9,9 miliardy a krajů 3,5 miliardy korun. Jde tak celkem o 39,5 miliardy korun.

"V pondělí na vládě představím dotační program program pro školky a školy pro obce do 3000 obyvatel. Jsou připravené projekty a vyhodnocené výzvy," uvedla ministryně.

V případě přímých kompenzací upozornila na to, že by to muselo být formou zákona. "Přemýšlím o tom, ale spíše jen pro ty nejmenší obce. Ta velká města, která ty příjmy mají, by měla být solidární," uvedla.