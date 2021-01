Operátoři o ověřovacích SMS k očkování nevěděli, tvrdí asociace

Systém pro registraci lidí starších 80 let na očkování, který byl spuštěn dnes v 08:00, měl problémy. SMS s PIN kódy pro registraci lidem přicházely se zpožděním.

"Možná by příště pomohlo, kdyby operátorům stát o nápadu požadovat SMS ověření řekl dříve než hodinu po spuštění systému," sdělil na twitteru Grund. "Jestli někdo mluvil s operátory, nebo nemluvil, na to já neumím odpovědět. Já tohle neřeším," řekl na tiskové konferenci Babiš. Uvedl, že sleduje hlavně dodávky vakcín a stav očkování. Premiér také řekl, že po spuštění registračního systému museli operátoři posílat množství SMS zpráv jako na Silvestra, ale systém podle něj funguje. Na Silvestra letos operátoři zaznamenali 8,3 milionu SMS.

Na twitteru státního týmu tzv. Chytré karantény bylo v 08:35 uvedeno, že ve frontě čeká více než 40.000 SMS. "Operátoři je rozesílají rychlostí 20 SMS za vteřinu. Řešíme další navýšení kapacity," uvedl tým.

REGISTRACE: Piny rozesílá rezervační systém postupně. V tuto chvíli je ve frontě více než 40 000 sms. Operátoři je rozesílají rychlostí 20 SMS za vteřinu. Řešíme další navýšení kapacity. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) January 15, 2021

"Rozesílání ověřovacích SMS pro stát zajišťuje jejich smluvní partner, firma ATS Telcom. Rychlost odesílání má ATS takovou, jakou si u operátorů objednal," reagoval na vyjádření týmu Chytré karantény Grund.

Rozesílání ověřovacích SMS pro stát zajišťuje jejich smluvní partner firma ATS Telcom. Rychlost odesílání má ATS takovou, jakou si u operátorů obejednal. Možná by příště pomohlo, kdyby operátorům stát o nápadu požadovat SMS ověření řekl dříve, než hodinu po spuštění systému. https://t.co/MLc4NyGmVz — Jiri Grund (@JiriGrund) January 15, 2021

Podle Grunda i Jonáka operátoři sami kapacitu po zjištění potíží navýšili. "Každý mobilní operátor dnes ráno navýšil kanál pro ověřovací SMS na 50 SMS za vteřinu," uvedl Grund. Kdyby firma ATS Telcom objednala u operátorů vyšší kapacitu SMS před startem registrací, problémy by se podle něj neobjevily.

Dovolat se nedalo ráno ani na státní linku 1221, kde měli s registrací seniorům pomáhat. "Nápor volajících byl enormní. Čekali jsme to a ministerstvu zdravotnictví jsme nabízeli robustní řešení našeho call centra. Stále jsme připraveni nabídnout pomocnou ruku," sdělil vedoucí komunikace O2 Hany Farghali.

Kapacita zadaných termínů pro očkování proti covidu-19 byla podle webu systému zhruba po hodině vyčerpaná, ale je možné se dál k očkování registrovat bez výběru termínu. Jen za první hodinu se registrovalo podle informací Chytré karantény přes 44.000 lidí. K 10:30 bylo podle Chytré karantény odesláno přes 240.000 SMS s kódem pro vstup do systému a bylo registrováno 65.000 lidí. Termín očkování si zarezervovalo 3000 z nich. Chytrá karanténa uvádí, že další termíny budou nabídnuty poté, co do Česka dorazí další dodávky vakcín. Lidí nad 80 let, kteří se ode dneška mohou k očkování registrovat, je v Česku 441.000.