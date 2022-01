Opoziční SPD chce zamítnout zákon o panevropském penzijním produktu

Měl by vytvořit základy pro trh dobrovolných penzijních úspor. Sněmovna měla zákon schvalovat dnes, ale protože zazněl návrh na zamítnutí, není možné nyní třetí čtení projednávat, informovala předsedající Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Poslanec SPD Jan Hrnčíř označil zákon "za komplikovaný legislativní plevel, který spadl z Bruselu, aby zaplevelil právní řád". Předseda klubu SPD Radim Fiala poukazoval na to, že podle důvodové zprávy není účelem přijetí zákona zajistit občanům spoření na stáří, ale sladit český právní řád s předpisy EU. "Cílem této implementace je především implementovat evropskou směrnici do českého právního řádu, cílem této implementace není pomoc českým seniorům,“ řekl. S Hrnčířem dohromady hovořili téměř hodinu.

Cílem PEPP podle ministerstva financí není nahradit existující penzijní produkty, ale zavést něco navíc a nabídnout alternativu. Půjde o soukromý individuální a dobrovolný produkt; občané nebudou mít povinnost si ho zřizovat. Produkt budou moci nabízet například banky, pojišťovny nebo investiční společnosti. Svou povahou to podle ministerstva financí tedy může být pojistný produkt, vklad nebo investiční produkt. Prodejci budou muset prokázat podle zákona odbornou způsobilost. Produkt nebude mít vazbu na takzvaný první důchodový pilíř, tedy důchod od státu. Za porušení povinností poskytovatele PEPP bude hrozit pokuta až 129 milionů korun. Distributorům bude hrozit pokuta až deset milionů.

Po ukončení druhého čtení si Fiala vyžádal přestávku 30 minut na poradu svého klubu. Jednání Sněmovny tak bylo přerušeno do 11:40. Hodinovou přestávku na poradu si již v úvodu schůze vyžádal klub ANO. Důvodem bylo, že Sněmovna v úterý nezvolila svým místopředsedou nominanta ANO někdejšího vicepremiéra Karla Havlíčka. Nezvolila ani dalšího z uchazečů, kterým byl předseda SPD a bývalý místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Předsedkyní klubu ANO Alenu Schillerovou výsledek volby nepřekvapil. "Já ale aspoň beru pozitivně to, že jsme se konečně dozvěděli, co je ta nová politická kultura," vzkázala koalici. Zdůraznila také, že ANO nepřistoupí na žádné výměnné obchody s vládními stranami.