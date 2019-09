Abolice? Ovčáček vysvětlil, co má prezident Zeman v plánu

Miloš Zeman před prezidentskými volbami vyloučil udělení abolice Andreji Babišovi. Teď však v televizním pořadu Týden s prezidentem prohlásil, že pokud nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman přehodnotí výsledky kauzy Čapí hnízdo, využije svých pravomocí a obnovené stíhání zastaví.

„Andrej Babiš není trestně stíhán. Pravomocně o tom rozhodli státní zástupci. Opozice a část médií ale vytváří nepřípustný nátlak na nejvyššího státního zástupce, aby pravomocné rozhodnutí zrušil. Za takové situace je prezident povinen působit jako pojistka zachování právního státu,“ odpověděl Ovčáček serveru iROZHLAS.cz.

Zazněla i reakce mluvčího nejvyššího státního zastupitelství Petra Malého: „Prohlášení pana prezidenta o možnosti udělení milosti panu premiérovi nebude mít žádný vliv na postup nejvyššího státního zástupce při přezkoumávání zákonnosti usnesení o zastavení trestního stíhání.“

Andrej Babiš reagoval na Ttwitteru. Co si myslí o prezidentových slovech? „Vyjádření pana prezidenta k abolici je zbytečné, protože si myslím, že nic takového ani nemůže nastat. Vyvolává zbytečně vášně a není namístě. Žádní politici by to teď neměli komentovat a měli by nechat konat justici.“

"Pokud by došlo k tomu, že by Miloš Zeman udělil abolici, byla by zřejmě pro všechny obviněné v kauze Čapí hnízdo", dodal mluvčí prezidenta Ovčáček.