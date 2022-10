Pavel reaguje na Babišovo oznámení, jeho kandidaturu vnímá jako hrozbu pro ČR

Podle další kandidátky, bývalé rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové, budou protikandidáti řešit svou minulost, zatímco ona budoucnost českých občanů.

Pavla nepřekvapilo, že se Babiš bude o post prezidenta republiky ucházet, vzhledem k "intenzivní palebné přípravě", kterou podle něj v posledních týdnech čelí. "Osobně se těším, že do debat přinese oživení, ale obecně jeho kandidaturu vnímám jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje," uvedl.

"Andrej Babiš ani po dlouhém pátrání nenašel nikoho lepšího než je on sám, přestože mu prognózy do druhého kola moc šancí nedávají. Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech," poznamenala Nerudová.

Také další prezidentský kandidát, senátor Pavel Fischer (nezávislý), se vyjádřil na twitteru. "Andrej Babiš právě oznámil svou kandidaturu. K tomu mohu poznamenat jediné: Svoboda, demokracie, budoucnost!" napsal.

Předseda opozičního hnutí a expremiér Babiš oznámil záměr ucházet se o post prezidenta republiky dnes večer v televizi Nova. V pondělí požádá o důvěru předsednictvo hnutí. Pokud ji získá, obrátí se na poslance ANO, aby jeho kandidaturu podpořili. Chce hlavně hájit zájmy českých občanů, řekl.

První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, případné druhé o dva týdny později. Nejsilnější podporu má podle posledních průzkumů Pavel. K jeho nejvážnějším soupeřům by zřejmě spolu s Babišem patřila Nerudová.

Podle Fialy shání Babiš imunitu, podle Bartoše nemá soudnost

Premiéra Petra Fialu (ODS) nepřekvapilo rozhodnutí bývalého předsedy vlády a šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše kandidovat na prezidenta republiky. V demokratických zemích podle ministerského předsedy obžalovaný politik odchází, zatímco Babiš hledá imunitu na Hradě, uvedl na twitteru. Expremiér je obžalovaný v kauze udělení dotace společnosti Farma Čapí hnízdo. Pražský městský soud se jí bude znovu zabývat od 19. prosince.

Babišovi chybí reflexe či úcta k úřadu, uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Bývalý premiér nemá soudnost, napsal ČTK. Šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se na twitteru podivila nad tím, že expremiér kandidaturu oznámil předtím, než ji schválilo předsednictvo ANO. To se jí bude zabývat v pondělí dopoledne.

Bartoš uvedl, že plně respektuje právo každého, kdo naplní podmínky, na kandidaturu na prezidenta. "V tomto případě nicméně chybí jakákoliv sebereflexe či úcta k úřadu, kam by se neměl mimo jiné drát člověk souzený za podvody a lhář. Ten člověk prostě nemá soudnost," napsal ČTK.

Babišovo rozhodnutí nepřekvapilo premiéra Fialu. "Svoji hybridní kampaň vede už půl roku a konečně to přiznal. Mám k tomu jediný komentář: V demokratických zemích obžalovaný politik odchází, A. Babiš hledá imunitu na Hradě. A to si ČR nezaslouží," poznamenal.

Vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan ČTK napsal, že Babiš sice jistě splní formální kritéria pro kandidaturu, nemůže ale splnit kritéria morální spjatá s nejvyšší ústavní funkcí. "Věřím, že mu to voliči vysvětlí," uvedl. Bývalému místopředsedovi STAN Janu Farskému dává Babišova kandidatura smysl jen jako předehra k příštím sněmovním volbám.

Pekarová Adamová uvedla, že v tom, že Babiš oznamuje kandidaturu ještě před schválením předsednictvem, je "tak nějak všechno". "On je ANO a všichni ostatní jsou jen stafáž. Doufám, že mu teď bude snížen limit na prezidentskou kampaň, kterou začal už v prosinci 2021 nákupem obytňáku," napsala. Babiš od léta objížděl republiku v obytném voze, tvrdil, že nejde o jeho osobní kampaň.

"Přeji České republice více štěstí než Andreje Babiše," napsal krátce na twitteru vicepremiér a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Babiš podle předsedy opoziční SPD Tomia Okamury využil svého práva kandidovat. "Ale já osobně budu volit kandidáta SPD Jaroslava Baštu, který byl v době normalizace politickým vězněm, signatářem Charty 77 a bojovníkem za svobodu a demokracii," sdělil ČTK.

Kauzu kolem udělení dotace společnosti Farma Čapí hnízdo začal v září řešit pražský městský soud. V týdnu od 19. prosince by měl soud pokračovat výslechem znalců, ve svých výpovědích by také mohli pokračovat obžalovaní, tedy Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Oba od počátku vinu popírají. Předseda trestního senátu Jan Šott počítá s tím, že by v prosinci mohly začít závěrečné řeči.