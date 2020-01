Pavel Šámal má nakročeno do Ústavního soudu, senátoři schválili nominaci

Šámal před volbou senátorům řekl, že nominaci na ústavního soudce přijal kvůli tomu, aby mohl více rozhodovat kauzy, což pokládá za své životní poslání. "Vždycky jsem se snažil rozhodovat spravedlivě, nestranně a tak, aby bylo vždycky to rozhodnutí považováno za výkon nezávislé soudní moci," uvedl.

Opustit funkci předsedy Nejvyššího soudu pro něj nebude jednoduché. Zvažoval mimo jiné, jakým způsobem bude zajištěna další činnost Nejvyššího soudu. Nabídku prezidenta Miloše Zemana přijal hlavně kvůli tomu, aby u Ústavního soudu mohl více než nyní rozhodovat jednotlivé případy. "Rozhodování je mým životním posláním," dodal.

Před rokem jsem vyzval kolegy senátory, aby nepodpořili A. Gerlocha jako ústavního soudce. Když jsme nyní schválili P.Šámala, mohu říct - stálo to za to. Pochyboval jsem ohledně jeho členství v KSČ. On nám ale nic nezamlčel a omluvil se. Bude čestným soudcem.