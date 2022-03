Pekarová chce nechat vypracovat rozbor o možné délce prodlužování nouzového stavu

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) je zcela jasné, že prodloužení o 30 dnů by nestačilo. Chápe ale pohled některých senátorů, podle kterých kabinet nemůže žádat o více než měsíční prodloužení.

Podle senátní ústavní komise není vládní žádost o dvouměsíční prodloužení nouzového stavu, jehož cílem je usnadnit pomoc uprchlíkům z Ukrajiny kvůli ruské agresi, v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti ČR. Sněmovna, která na rozdíl od Senátu o žádosti rozhoduje, by proto měla nouzový stav prodloužit nanejvýš o 30 dnů. Po dnešním jednání komise to novinářům řekli její předseda Zdeněk Hraba (STAN) a místopředseda Michael Canov (SLK).

Podle Vystrčila je naprosto jasné, že nouzový stav prodloužený o měsíc by nestačil a vláda by v takovém případě musela znovu před Sněmovnu předstoupit s novou žádostí. Poukázal na to, že z ústavy vyplývá otázka, zda zákonodárce počítal s možností delšího prodloužení nouzového stavu o více než o 30 dnů. "Z tohoto pohledu rozumím tomu, na čem se ta komise usnesla, to neznamená, že bych pro to hlasoval, ale tento pohled jako pohled, který může být také uplatněn, chápu," řekl.

Podle Pekarové nemají politici možnost v této oblasti využívat zkušenosti z minulosti. "Určitě stojí za větší právní rozbor, který předpokládám, že si vypracujeme, ať už z mé iniciativy tady v Poslanecké sněmovně nebo třeba dohodou s vládními představiteli a jednotlivými ministerstvy, která s nouzovým stavem nejvíce pracují, respektive ho nejvíce potřebují pro současnou práci," řekla. Rozbor by podle ní měl přinést větší přehled a jistotu, jak by měla vláda postupovat.