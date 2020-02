Petříček: Česko udělá maximum, aby EU zahájila jednání o rozšíření

"Uděláme maximum pro to, aby došlo k zahájení přístupových rozhovorů v březnu. Obě země splnily dané podmínky, k žádnému dalšímu odkladu by nemělo dojít," řekl Petříček. Evropská rada původně měla o zahájení přístupových rozhovorů rozhodnout už loni v říjnu, především kvůli nesouhlasu Francie ale toto rozhodnutí nepadlo. Šéfové států a vlád by se měli k otázce vrátit na březnovém summitu EU.

Česká diplomacie podle Petříčka usiluje o změnu zdrženlivého stanoviska některých států, jako jsou Francie, Nizozemsko, Dánsko nebo Španělsko, k zahájení přístupových rozhovorů se dvěma balkánskými státy. Podle něj by tomu mělo pomoci i čtvrteční jednání visegrádské čtyřky se státy západního Balkánu v Praze, kterého se bude účastnit i evropský komisař pro rozšíření Olivér Várhelyi.

Na zahájení přístupových rozhovorů apeloval i Dimitrov. "Je velmi důležité, aby už byly zahájeny přístupové rozhovory, abychom konečně mohli jít dopředu," řekl. Připomněl, že Evropská komise už v roce 2009 konstatovala, že jeho země splnila podmínky pro zahájení rozhovorů, další posun ale zablokovalo Řecko kvůli sporu o tehdejší název země Makedonie. "Kvůli sporu o jméno jsme ztratili celou jednu generaci čekáním," podotkl dnes Dimitrov.

Česko dlouhodobě podporuje rozšíření EU o země západního Balkánu. Vyjadřuje přesvědčení, že to pomůže stabilitě této části Evropy.