Pieta před Hlávkovou kolejí je poklidná, přicházejí akademici

Pieta je letos poklidná, vzhledem k protikoronavirovým opatřením se letos nekoná každoroční pietní akt.

Okolo deváté hodiny přišli představitelé Hlávkovy nadace, následovali rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Rektor Zima ČTK řekl, že 17. listopad považuje za jeden z nejvýznamnějších dnů českých dějin. Připomněl jak rok 1939, tak i rok 1989, ve kterém události osobně prožil. Vzpomínal například na to, jak studenti v roce 1989 informovali několik dnů občany celého Československa o tom, co se v Praze dělo. Historickou paralelu dnes vidí v tom, že občanská společnost je teď opět aktivní. "Projevilo se to třeba solidaritou letos na jaře šitím roušek a podobně," řekl.

Před Hlávkovu kolej přišli také někteří politici. Z Národní třídy se tam přesunula ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), po ní dorazil i předseda SPD Tomio Okamura, ale také zástupci Senátu - místopředseda Jiří Růžička (TOP 09) a Jiří Drahoš (za STAN).

Studenti roku 1939 a studenti roku 1989 patří mezi ty, kterým má být vzdána nejhlubší chvála a úcta. Listopadové události roku 1939 si připomněli před budovou Hlávkovy koleje v Praze místopředsedové @ruzickavsenatu, @JiriOberfalzer a šéf školského výboru @jiridrahos1. pic.twitter.com/ImVq2t1OPZ — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) November 17, 2020

Drahoš v roušce novinářům řekl, že zejména události roku 1939 je důležité mladé generaci připomínat. O demokracii a svobodu nemá obavu, ale je třeba být stále ve střehu. Kytici půjde Drahoš položit i na Národní třídu. Z ministerstva obrany přišel před Hlávkovu kolej náměstek Vladimír Müller.

Květiny se obvykle pokládají také v Žitné ulici u pamětní desky obětí nacistických represí Jana Opletala a Václava Sedláčka.