GLOSA | Události Petra Nutila: Sametové oslavy ve stínu protestů a skon Karla ze Schwarzenbergů

Oslavili jsme 17. listopad. Já osobně měl tu čest strávit jej na slavnostním večeru v Národním divadle, pořádaném Pamětí národa. Byl to velmi silný, slavnostní a emotivní zážitek, který se nesl v česko-slovensko-ukrajinském pospolitém duchu. K svátku samotnému, průběhu oslav atd už bylo asi řečeno a napsáno vše, tak bych snad jen dodal jen drobnost. Jsem rád, že ocenění Paměti národa naplňuje často používaný Havlův citát o tom, že "na nikoho kdo za naši dnešní svobodu tak či onak zaplatil, by nemělo být zapomenuto," a svou každodenní prací ji uvádí v život.

Zapomínat je až přespříliš snadné, stejně jako přestávat si vážit zdánlivé samozřejmosti svobody. O tom, že o samozřejmost nejde, se můžete například přesvědčit na životních příbězích oceněných (https://www.cenypametinaroda.cz/). Zdaleka nejde jen o dalekou minulost. Boj za svobodu se vede i teď, ne moc daleko na východ od našich a slovenských hranic. Milí moji, zapalujte dál své svíčky pomoci a naděje. Společným usilováním porazí jejich světlo i sebehlubší tmu.

Když jsme u toho listopadu. Disident Jiří Gruntorád, signatář Charty 77, člen VONS a v letech 1980-84 politický vězeň, zakladatel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti, zahájil protestní hladovku, aby upozornil na neřešení problému nízkých penzí disidentů a disidentek. Požaduje kvůli tomu odstoupení ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Držím panu Gruntorádovi palce. Byrokratická mašinérie našeho státu zcela jistě není připravená na zohlednění toho, že za malými důchody odpůrců a odpůrkyň komunistického režimu bývá věznění, vynucená emigrace či nemožnost pracovat. A to není hezká vizitka demokratického Česka, které se od činnosti disidentského hnutí, odporu vůči komunistickému režimu a sametové revoluce dost silně odvozuje. Jiří Gruntorád má pravdu, je to strašná ostuda. Pane ministře, napravte to!

Zemřel Karel Schwarzenberg. Tento bývalý ministr zahraničí, poslanec, senátor, hradní kancléř a téměř prezident skonal 6. listopadu ve věku 84 let. Jeho pohřeb se uskuteční 9. prosince se státními poctami a mě je jeho odchodu velmi líto. Byl podle mého jednou z nejvýznamnějších osobností české politiky a společnosti, která se angažovala v oblasti lidských práv, evropské integrace a podpory demokracie, čili osobnost, kterých v naší zemi není nazbyt. Čest jeho památce.

Vrchní soud zrušil rozsudek pražského městského soudu z ledna, jenž zprostil Andreje Babiše obžaloby z dotačního podvodu. A to kvůli nedostatečně a chybně provedeným důkazům. Pamatujete si správně, jde zas o Čapí hnízdo, tu pohádkovou víkendovou chaloupku se zvířátky, o které Babiš prohlašoval, že je to nejlepší nápad, co ho kdy napad, a na kterou si nechal přiklepnout 50 milionů dotací. Aby je dostal, tvářil se, že s tím nemá co dělat. A celý případ pojede zas pěkně od začátku. Po těch letech je už asi úplně jedno jak to dopadne, všichni, včetně Andrejových voličů už vědí, že je to šmelinář, co obchází pravidla, prostě už si nezbývá než přát, aby to nějak skončilo.

Konsolidační balíček vlády prošel Senátem. Má snížit schodek státního rozpočtu a zavést některá opatření pro zvýšení příjmů a snížení výdajů, to by mělo vládě pomoci zlepšit stav státního rozpočtu v příštích dvou letech celkem až o 150 miliard korun. Ať už si o tom myslíte cokoli, stojí za to podotknout, že součástí balíčku je i návrh důchodové reformy, který zajistí udržitelnost důchodového systému v dalších desetiletích, tedy krok, na který si netroufla doposud žádná vláda v historii (pro rejpaly – neúspěšnou částečnou reformu premiéra Nečase nepočítám). A proto zvedám opatrně palec nahoru. I s rizikem, že peníze, které tahle vláda stihne do konce mandátu ušetřit, příští asi-premiér Babiš zas rozhází, jak je jeho dobrým zvykem.

Vězněný ruský nacionalista Igor Girkin oznámil, že se chce v nadcházejících volbách ucházet o místo ruského prezidenta. Asi je úplně jedno, že tentokrát jde o bývalého velitele proruských separatistů na Donbase, asi stejně vypadne nakonec z okna, nebo mu někdo dá do čaje nervový jed, jak se to tak neposlušným Rusům často děje. Prezidentem jistě nebude.

Zápasník MMA Jiří Procházka na body v New Yorku prohrál v duelu UFC s aktuálním šampionem Alexem Pereirou. Zcela proti české nátuře to vzal v klidu, se ctí a bez pláče na sociálních sítích. Za to si nepochybně zaslouží respekt, a kromě toho ho od titulového duelu stále dělí maximálně dvě výhry. Samuraji, držím palce!

A to by pro dnešek stačilo.