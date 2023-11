Česko si připomíná 17. listopad: Politici míří na Národní, Babišovi vadí privatizace demokracie

Například vicepremiér Vít Rakušan (STAN) čelil na místě kritickým poznámkám. Na sociální síti X pak zmínil, že to samé se mu děje v internetovém prostoru. "To, že mi tu někteří z vás můžou beztrestné nadávat a urážet mě, je taky jeden z důkazů, že máme skutečnou svobodu a demokracii. A že to část z vás dělá z anonymních nebo falešných profilů, svědčí o tom, že vám chybí občanská odvaha, která je se 17. listopadem neodmyslitelně spojená," napsal.

Mezi prvními dorazil na Národní třídu expremiér Andrej Babiš (ANO). Podle šéfa nejsilnějšího opozičního hnutí je třeba dělat všechno pro ochranu svobod, které národ získal v roce 1989. "Měli bychom dělat všechno pro to, abychom tyto svobody chránili a aby tady byly pro všechny občany, nejen pro ty, kteří se snaží demokracii zprivatizovat. Protože bez skutečné svobody nebude skutečná demokracie," uvedl.

"Demokracie a svoboda jsou hodnoty, které nelze ničím nahradit. Našim úkolem je o ně pečovat a nikdy nedopustit, abychom je zase ztratili. A právě proto dnes hoří i moje svíčka," doplnila Babiše stranická kolegyně Alena Schillerová.

Podle vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti) je 17. listopad o odvaze a odhodlání, ale i o bolesti a touze. "Svobodu, kterou jsme si vybojovali před 34 lety, nikdy nesmíme začít vnímat jako samozřejmost. Po celém světě vidíme smutné příklady politického utahování šroubů, porušování lidských práv a návratu cenzury a to bohužel i v zemích, které už dříve byly demokratické," podotkl.

Ani Češi podle ministra pro místní rozvoj nežijí v dokonalé zemi. "Je tu stále spousta věcí, na kterých musíme jako společnost i jako stát pracovat. Ale díky Sametové revoluci se na těch změnách můžeme podílet všichni. Nezáleží, koho volíme, jaké máme vyznání, barvu pleti nebo sexuální orientaci. Všichni tu žijeme společně. A všichni chceme žít v demokratické zemi, pro kterou je lidská důstojnost a svoboda základem státnosti," dodal Bartoš.

Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před čtyřiatřiceti lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.