Piráti by mohli vést Vysočinu, náročné období čeká Liberecký kraj

Bartoš uvedl, že vyjednávání je na krajských lídrech a jejich týmech. "Jsou na to připraveni," řekl. Jedná se podle něj už v tuto chvíli. "Některá jednání proběhla i před volbami se středovými a liberálními stranami. Nadějně vypadá Vysočina, kde naše lídryně bude vyjednávat o pozici hejtmanky," uvedl.

Za výrazné označil i výsledky Pirátů ve Středočeském kraji či v Olomouckém kraji v koalici se Starosty a nezávislými (STAN). "Naším cílem není vyklepnout jiné strany, ale dělat dobrou politiku a plnit naše cíle," řekl. O možné koalici se STAN i pro sněmovní volby se podle něj bude jednat na základě analýz, které členové strany dostanou 15. října. Vedení Pirátů vypracuje vedle této varianty ještě analýzu výhod samostatné kandidatury.

Piráti se budou podle Bartoše pokoušet propojovat svou politiku ve Sněmovně, v regionech i na úrovni Evropské unie. Až později bude možné vypočítat, zda strana skončila v těchto volbách druhá za ANO, nebo třetí. "Řada stran šla v koalicích, my ve 12 krajích sami," vysvětlil. Odhadl, že z výsledků příliš nejásá ani nejúspěšnější hnutí ANO. "Ten úspěch je asi výrazně menší, než premiér (a předseda ANO Andrej Babiš) očekával," řekl Bartoš.

Liberecký kraj čeká náročné období

Podle libereckého hejtmana Martina Půty, který už potřetí dovedl Starosty v Libereckém kraji k vítězství, čeká kraj náročné období. Chce proto vytvořit silnou a stabilní koalici. Nejreálnější je pro něj spojení s Piráty a ODS. Jednání chce ale ještě dnes zahájit se všemi stranami, které se do zastupitelstva dostaly, s výjimkou SPD. To vítězství je určitě skvělý pocit, řekl po sečtení zhruba 80 procent hlasů novinářům Půta, který bude s největší pravděpodobností třetí volební období libereckým hejtmanem.

Jednání o budoucí koalici zahájí Starostové ještě dnes. "Myslím, že po volební kampani a předvolebních prohlášeních se dá očekávat, že budeme chtít spolupracovat s hnutím ANO, ale určitě ne ve volební koalici," řekl. V žádném případě ale Půta nepočítá s tím, že by Starostové vládli v kraji sami, a to ani v případě, že by v zastupitelstvu získali nadpoloviční většinu z 45 mandátů. "Silná koalice je pro těžkou dobu určitě lepší než nějaká křehká většina," poznamenal Půta.

Vyjednat koalici pro něj nebude právě jednoduché. Piráti, kteří už před volbami odmítli spolupráci s ANO, mají výhrady i k občanským demokratům. "Starostové jsou pro nás na prvním místě jako partneři pro koalici, v ODS nám vadí některé osoby," řekl ČTK lídr jejich kandidátky Zbyněk Miklík.