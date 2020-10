Plevný: Trochu jsem si věřil, i díky podpoře ostatních kandidátů

"Trochu jsem si věřil, ale že až takhle, to ani ne. Ale nějak jsem nad tím nepřemýšlel a odmítal tipovat. Ale tím, že jsem měl podporu i některých kolegů z prvního kola, tak jsme si říkal, že by to snad dopadnout mohlo," řekl dnes ČTK. "Volební účast byla nízká, ale to je v tomto regionu obvyklé a hlavně ve druhém kole senátních voleb, kdy spousta lidí, jejichž kandidát nepostoupil, nejde dát hlas nikomu," zhodnotil Plevný.

Miroslav Plevný je vysokoškolským učitelem a zároveň místostarostou města Cheb. Získáním mandátu senátora by tak měl v podstatě tři ptofese. "A to nechci. Takže jsem se rozhodl, že se vzdám funkce chebského místostarosty. Se starostou jsme o tom už mluvili a máme náhradníky, ale konkrétní jména ještě sdělovat nechci," uvedl Plevný.

Jak řekl, v Senátu by rád působil ve výboru pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice. Oslavovat příliš nebude, protože v současné epidemiologické situaci to ani není vhodné. "Navíc tím začíná spousta práce," dodal vítěz senátních voleb na Chebsku.

Jaroslava Brožová Lampertová z ANO dnes ČTK řekla, že výsledky hlasování respektuje a vítězi blahopřeje. "Voliči tak rozhodli. Já jsem ani nečekala, že se dostanu do druhého kola. Takže stříbrná medaile je úspěchem," řekla ČTK.

Karlovarský kraj má po zvolení Miroslava Plevného všechny tři senátory za STAN. Sokolovsko zastupuje Miroslav Balatka, Karlovarsko má v Senátu Jana Horníka.

V prvním kole získal Plevný 27,43 procenta hlasů, druhá Brožová Lampertová 17,24 procenta hlasů. V obvodu Cheb usilovalo letos o senátorský post devět kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Chebu Miroslav Nenutil (ČSSD). Ve druhém kole získal 55,35 procenta hlasů. Druhý skončil Jiří Dufka (ANO). Voleb se zúčastnilo osm kandidátů.