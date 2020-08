Prezident Zeman je po operaci v pořádku, z nemocnice půjde zřejmě o víkendu

Kancléř dodal, že prezident je v dobré náladě a již byl přestěhován z pooperačního na standardní pokoj. Prezidenta do nemocnice převezli v úterý večer poté, co se po sledování večerních zpráv v televizi rozhodl jít bez hole a upadl.

Operace podle kancléře trvala necelou hodinu a prezidentovi byl při ní do paže implantován titanový šroub. Nyní již je na tom prezident tak dobře, že poobědval rybu s vařeným bramborem. "Co se týče programu pana prezidenta, zatím jsme se dohodli, že žádné změny programu nebudou," řekl Mynář. Dodal, že o případné úpravě programu se rozhodne poté, co bude prezident propuštěn do domácího ošetřování. Rekonvalescence by měla podle kancléře trvat šest až osm týdnů, prezident bude zřejmě nosit ortézu.

Zeman podle vyjádření svého mluvčího Jiřího Ovčáčka spadl po sledování večerních zpráv, když se rozhodl přesunout se bez hole a bez pomoci ochranky. Prezident již delší dobu trpí neuropatií nohou, kvůli níž musí při chůzi používat hůl.

Podle Mynáře prezidenta v úterý i dnes navštívila jeho žena Ivana a byla za ním i dcera Kateřina. Pozdravy podle něj prezidentovi poslali někteří jeho kolegové, také prezidenti Egypta, Ruska nebo Srbska a také premiér Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a řada dalších politiků.

"Prostě se to stalo, samozřejmě pan prezident má nárok na svoje soukromí a pokud se rozhodl přemístit se bez ochranky, tak je to jeho právo," okomentoval kancléř okolnosti prezidentova úrazu. Dodal, že úraz by po rekonvalescenci neměl nijak bránit výkonu Zemanových povinností. "Bude záležet na tom, jak se dostane do domácího ošetření a jak samozřejmě ta rekonvalescence bude probíhat," dodal.

Prezident musel kvůli úrazu zrušit dnešní schůzky s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou a s kardinálem Dominikem Dukou. "Oba samozřejmě chápou situaci a věříme, že dojde k náhradě toho programu," řekl Mynář.