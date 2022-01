Prezident Zeman příští týden jmenuje na Pražském hradě nové rektory

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman příští týden ve středu jmenuje na Pražském hradě nové rektory. Předá také šek projektu Fondu ohrožených dětí Klokánek. ČTK to dnes sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman by tak měl ve středu 26. ledna prvně od svého propuštění z Ústřední vojenské nemocnice zavítat do prezidentského sídla v hlavním městě. Dosud se léčil na zámku v Lánech.