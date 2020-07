Babišův střet zájmů se opět řeší. Koalici to podle Hamáčka neohrozí

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Nové poznatky o svěřenských fondech českého premiéra Andreje Babiše (ANO) by se neměly nijak podepsat na vztazích ve vládní koalici, a to i navzdory stanoviskům odborníků, že se jedná o prokazatelný důkaz střetu zájmů. Ministr vnitra a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček uvedl, že se neví o ničem, co by už nebylo známo.