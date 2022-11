Sněmovna je připravena jednat o změně výběru radních ČT a ČRo i přes noc

Předseda sněmovního volebního výboru Aleš Juchelka (ANO) pak kritizoval dřívější krok organizačního výboru, který změnil navrhovaného zpravodaje vládní předlohy.

Juchelka uvedl, že jako šéf výboru, jenž má na starosti média, určil zpravodajem novely Martina Kolovratníka (ANO). Organizační výbor ale stanovil zpravodajem Jana Lacinu z vládního hnutí STAN. Podle Juchelky tím byla porušena nepsaná pravidla. Sněmovna pak zamítla jeho návrh, aby se zpravodajem stal Kolovratník.

Návrh na možnost nočního jednání zdůvodnil Benda tím, že předloha by mohla vyvolat emoce a "bylo signalizováno", že jednání může být delší. Podle jednacího řádu může dolní komora jednat o zákonech do 19:00.

Do volby členů rad České televize a Českého rozhlasu chce vláda zapojit Senát. Nyní volí radní obou veřejnoprávních médií jen poslanci. Novela zpřísňuje také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Zástupci opozičních ANO a SPD pokládají navrhované změny za pokus politicky ovládnout obě veřejnoprávní média. Naopak ministr kultury Martin Baxa (ODS) tvrdí, že cílem novely je posílení jejich nezávislosti.

Předlohu měli poslanci projednávat v prvním čtení v polovině července, dohodli se na odkladu. Na programu schůze byla naposledy před zhruba třemi týdny. Tehdy zabránil zahájení prvního čtení lídr SPD Tomio Okamura, který tři hodiny navrhoval změny programu schůze.

Senátoři by měli podle vládní předlohy volit vždy třetinu radních ČT a ČRo. V případě televizní rady by horní komora obsazovala šest míst, přičemž celkový počet členů by vzrostl z nynějších 15 na 18. Do Rady Českého rozhlasu by Senát vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná. SPD v horní komoře zastoupení nemá, ANO má na rozdíl od nejpočetnějšího klubu ve Sněmovně jeden z početně nejslabších senátorských klubů. Kandidáty do obou rad by mohly podle novely navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené.