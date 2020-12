Sněmovna opět jedná o rozpočtu. Poslanci se přou a navrhují přesuny peněz

Návrh rozpočtu počítá se schodkem 320 miliard. Nepočítá ale s dopady schváleného daňového balíčku, který podle dosavadních předpokladů připraví veřejné rozpočty asi o 130 miliard korun.

Peníze chtějí poslanci přesouvat na sociální služby nebo na kulturu a na památky. Přidat chtějí i peníze na důchody. Opět se objevily návrhy odebrat nebo snížit dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu. Komunisté předložili návrh odebrat ministerstvu obrany z rozpočtu deset miliard korun. Chtějí o ně posílit vládní rozpočtovou rezervu.

Jdeme na 2. čtení nejdůležitějšího zákona roku - zákona o státním rozpočtu. Je už takovým mým evergreenem předložení pozměňujícího návrhu, kterým chci podpořit vědu a výzkum ve zdravotnictví. Peníze by vláda mohla vzít z balíku pro úřad vlády a/nebo z kanceláře prezidenta. — Vlastimil Válek (@vlvalek) December 2, 2020

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozornila poslance, že pokud chtějí odebírat peníze z kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí přesně uvést konkrétní položku.

Navržený rozpočet zkritizoval předseda SPD Tomio Okamura. Vláda podle něj odmítá škrtat zbytné výdaje. Vytkl jí třeba nákupy vojenské techniky ze zahraničí nebo vysílání vojáků do zahraničních bojových misí. Rozpočet je podle Okamury třeba restrukturalizovat, ale vláda na to podle něj nemá odvahu. Poukazoval na to, že rozpočet počítá s výnosy z digitální daně, která ještě nebyla schválena, nebo s dopady zrušení superhrubé mzdy, které připraví rozpočet asi o 50 miliard korun.

Předseda ODS Petr Fiala řekl, že rozpočty z minulých let nevyužívaly unikátní dlouhé období ekonomického růstu, ale stále víc peněz daňových poplatníků směřovalo na provoz státu nebo na uplácení voličů. Za dobrou zprávu označil nedávné schválení daňového balíčku, který podle něj představuje snížení daní pro 4,5 milionu zaměstnanců. Sněmovna v něm mimo jiné zrušila superhrubou mzdu a zvýšila daňovou slevu na poplatníka.

Fiala mimo jiné uvedl, že letošní plánovaný deficit 500 miliard korun nevyvolal takovou mediální a politickou bouři, jako těch, jak řekl, několik desítek miliard korun, o které má mít státní rozpočet v příštím roce méně. Podle ministerstva financí má přímo na státní rozpočet schválená podoba balíčku negativní dopad asi 86 miliard korun.

Vůči Fialovi se ohradil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Deficit má oprávnění, pokud nakopne ekonomiku," řekl. Fiala podle Zaorálka přednesl "zombie myšlenky staré české pravice". Snížení daní lidem s vysokými příjmy podle Zaorálka ekonomice nepomůže.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka řekl, že sociální demokracie podpoří rozpočet, který schválila vláda s deficitem 320 miliard korun. Onderka se při hlasování v rozpočtovém výboru o doporučujícím stanovisku pro Sněmovnu zdržel stejně jako zástupci KSČM, takže výbor nakonec doporučující stanovisko nepřijal. Vadilo mu stejně jako komunistům, že výbor nepodpořil jeho pozměňovací návrhy.

Daňovým balíčkem se nyní zabývá Senát. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl senátorům v balíčku změny, mimo jiné kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun ročně, a to po dobu dvou let. Zároveň navrhl, aby Senát zrušil zvýšení slevy na poplatníka schválené Sněmovnou a ponechal zrušení superhrubé mzdy společně se zavedením sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent.

Prezident Miloš Zeman v úterý oznámil, že se rozhodl daňový balíček vetovat. Důvodem je pozměňovací návrh v balíčku, který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka. Podle Zemana výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu.