Sněmovní komise projedná Zemanovy výroky o odposleších BIS v jeho okolí

Odposlechy se podle Hradu týkaly více osob, mimo jiné ekonomického poradce prezidenta Martina Nejedlého a kancléře Vratislava Mynáře.

Zeman v neděli řekl, že se o odposleších dozvěděl před lety od vysokého důstojníka BIS. Týkat se mají většího počtu lidí v jeho okolí. "Já, jak víte, telefon, mobilní ani jiný, nemám, takže když se s těmito spolupracovníky bavím, tak jsem odposloucháván i já," uvedl prezident. Doplnil, že o odposleších informoval premiéra Andreje Babiše (ANO), který mu za přítomnosti Mynáře později sdělil, že odposlechy zastavil. "Ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují," prohlásil prezident.

Premiér se v neděli ohradil proti tomu, že by se o odposlechy zajímal a zdůraznil, že v této oblasti nemá on ani vláda žádné kompetence. V úterý pak v České televizi popřel, že by Zemanovi řekl, že odposlechy zastavil. "Nic takového jsem neříkal," uvedl premiér. Popřel i to, že by podobné záležitosti mohl s hlavou státu probírat za přítomnosti kancléře, protože schůzky se odehrávají jen ve dvou. Mynář ČTK řekl, že prezidentovy výroky potvrzuje.

Svolání kontrolní komise inicioval krátce po Zemanových prohlášeních její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Tvrzení označil za závažná. Prezident se na komisi neobrátil. Prohlásil v té souvislosti, že orgánu nevěří, protože žádná parlamentní komise nikdy nic nevyšetřila. BIS se k prezidentovým výrokům vyjadřovat odmítá, trvá však na tom, že vždy postupuje podle předpisů. Před nasazením odposlechů podle zákona potřebuje písemný souhlas předsedy senátu vrchního soudu.

Bělobrádek předpokládá, že Koudelka bude na uzavřeném zasedání komise moci poslancům říct víc, než může říct do médií. Další členové komise plánují zjišťovat, zda se prezidentovo tvrzení zakládá na pravdě nebo zda byli odposloucháváni ústavní činitelé. Bude je také zajímat, jak se tato informace dostala k prezidentovi. Poslanecká kontrolní komise v posledních letech opakovaně BIS a Koudelku podpořila. Za práci službě i jejímu řediteli poděkovala například v usnesení loni v říjnu.

Zeman je dlouhodobým kritikem BIS a Koudelky. Šéfa kontrarozvědky opakovaně odmítl povýšit do generálské hodnosti a v řadě případů zpochybnil kvalitu práce BIS. Prezident usiloval o to, aby Koudelka v čele tajné služby nepokračoval, kabinet však Koudelku pověřil, aby BIS provizorně vedl i po 15. srpnu, kdy mu skončil mandát. Rozhodnutí by měla učinit až vláda, která vzejde z říjnových sněmovních voleb.