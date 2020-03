Stát by mohl firmám přispívat na mzdy kvůli koronaviru

"Ministerstvo práce má připravený program ochrany zaměstnanosti. Je to nástroj státu, jak reagovat na podobné situace (dopady nákazy novým typem koronaviru), abychom ochránili nejen zaměstnanost, ale i naši ekonomiku. Pracujeme na řešení, jak pomoci zaměstnancům, firmám, ale také živnostníkům v souvislosti s touto nenadálou situací," uvedla Maláčová.

Podpora by měla mírnit dopady kvůli čtyřem situacím. Mezi ně patří karanténa, nemožnost přidělovat práci ostatním pracovníkům, omezení dostupnosti surovin a dalších dodávek na vstupu a také snížení poptávky. Program, který by vycházel z pravidel zákona o zaměstnanosti a jeho paragrafu 120 o "cílených programech k řešení zaměstnanosti", by vláda upravila svým nařízením. Dal by se tak podle Maláčové schválit a spustit v krátké době, trval by nejvýš šest měsíců. Kolik by v něm mohlo být peněz, by záviselo na tom, na kolik pracovníků a na jak dlouho by mělo případné rozšíření nákazy v Česku dopad, dodala ministryně.

"Domnívám se, že uděláme jako vláda vše pro to, abychom případné škody minimalizovali. Prevence je vždy levnější," řekla Maláčová. Podotkla, že evropské peníze využít už nelze, protože přidělená částka z operačního programu zaměstnanost se už vyčerpala. Program tak zaplatí jen stát.

Ministryně uvedla, že by mohl vzniknout balíček opatření i s kroky na pomoc podnikatelům. Obsahovat by mohl třeba odklad placení sociálních odvodů.

Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. V únoru činila tři procenta. Bez práce bylo 227.369 lidí, což je nejnižší únorový počet od roku 1997.