Sucho v Česku: Vláda víc mluví, než dělá. STAN chce mimořádnou schůzi Sněmovny

Farský uvedl, že téma sucha bylo v poslední době odsunuto do pozadí kvůli epidemii koronaviru, ale problém zůstává. "Bohužel vláda k suchu víc mluví, než dělá," řekl.

Na programu mimořádné schůze k suchu by podle STAN mělo být osm předpisů, které sucho nějakým způsobem řeší. Jde o vládní zákon, několik předpisů STAN, ale i návrh KSČM, uvedl Farský.

Mimořádná schůze by měla dát projednávání předpisů do pohybu, protože ve standardním programu se nedaří je upřednostnit, dodal Farský. Konání schůze podporují Piráti, s ostatními stranami budou Starostové jednat. Starostové připomněli například svůj návrh na zakotvení práva na pitnou vodu do Listiny základních práv a svobod. Zasazují se také za lepší využití tzv. šedé vody. Odpadní voda by se podle nich měla recyklovat a dál využívat.

Dotujeme takové způsoby zachazení s půdou, kvůli kterým si pak musíme připlácet za vyčištění vody na pití



Pár jedinců bohatne, všichni ostatní doplácí



A nakonec na to plundrovaní země doplatí úplně všichni.



Přitom by stačilo podmínit zemědělské dotace kvalitním hospodařením https://t.co/iegAFDUL0c — Jan Farský (@JanFar_sky) June 1, 2020

TOP 09 dnes podporu schůzi přislíbila. "Pro nás jedno z nejstěžejnějších témat současnosti, které rozhodně nesmí být zastíněno tím, že řešíme koronavirovou krizi," řekla předsedkyně TOP Markéta Pekarová Adamová. Vláda podle ní v otázce sucha dělá nedostatečné kroky.