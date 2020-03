Ústavní činitelé vyzvali kvůli koronaviru ke klidu

V dokumentu napsali, že byli informováni o aktuální situaci, zhodnotili mezinárodní dopady nemoci a projevili solidaritu s nejvíce postiženými zeměmi. "Nejvyšší ústavní činitelé vyzvali občany ČR ke klidnému, odpovědnému a racionálnímu přístupu a rekapitulovali přijatá opatření ze strany ČR, a to jak na ochranu obyvatel, tak i ve světle aktivit ostatních států a mezinárodních a regionálních organizací," uvedli.

Vystrčil novinářům řekl, že z předčasného odchodu premiéra Andreje Babiše (ANO) z jednání pochopil, že opatření v Česku bude nutné zesílit. Vybídl k tomu, aby se občané chovali odpovědně. Téma koronaviru podle něj do jisté míry na jednání překrylo i další témata, jako třeba problematiku Číny.

Šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) vybídl občany, aby začali u sebe. "Je na každém, aby si to uvědomil, choval se odpovědně a přemýšlel, co dělá," řekl. Lidé by podle něj měli změnit své chování. "Situace není jednoduchá, je vážná," prohlásil. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) vedle toho vyzval veřejnost, aby nepodléhala panice.

Prezident Miloš Zeman podle Vondráčka ocenil kroky, které dosud vláda v souvislosti s nákazou učinila. "Pochválil, že jsou razantní a že se nezaspalo," uvedl šéf Sněmovny. Podle Petříčka Zeman podpořil vládu i v přijímání dalších mimořádných opatření. "Ocenili jsme i to, že opozice je zajedno z vládou," dodal.

Ústavní činitelé v prohlášení dodali, že v tomto kontextu ocenili aktivity mimo jiné v rámci visegrádské skupiny.

Schůzky na Pražském hradě se zúčastnil prezident Zeman, premiér Babiš, předseda Senátu Vystrčil, předseda Sněmovny Vondráček, ministr zahraničí Petříček, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). K otázkám zahraniční politiky se nejvyšší ústavní činitelé scházejí pravidelně asi jednou za čtvrt roku.