Ústupek Zemanovi i tlak opozice. Politici vnímají verdikt o Koudelkovi rozdílně

Místopředseda výboru Zdeněk Ondráček (KSČM) pokládá dnešní verdikt vlády o Koudelkovi za směšný. Uvedli to v reakcích na dotaz ČTK a na sociálních sítích.

"Premiér Babiš v reakci na tlak opozice změnil své rozhodnutí a pověřil současného ředitele BIS Michala Koudelku dalším řízením BIS. Není to sice stoprocentní řešení, na to odvahu neměl, ale aspoň tak," uvedl Žáček. Věří tomu, že příští vláda, kterou bude po volbách podle něho sestavovat "naše opozice", opět jmenuje Koudelku zpět do funkce. "A nový prezident ho konečně jmenuje do hodnosti generála, kterou si za úspěchy BIS z poslední doby zaslouží," dodal Žáček.

Rakušan uvedl, že Babiš sice udělal úkrok stranou a "Koudelkovi neprodloužil mandát jen napůl", ale platí, že ustupuje Zemanovi. "Jinak by ředitele BIS podržel. Potřebuje prezidenta, protože ztratil a ztrácí důvěru lidí. Snad už brzy nebude klíčové instituce ohrožovat srabácký oligarcha," napsal předseda Starostů. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše svědčí "tanečky" kolem jmenování ředitele BIS o tom, že kabinet je poplatný vůli Hradu. "Těším se, až tady zase budou platit zákony i pro vládu," napsal.

"Rozhodnutí vlády je z balíčku těch směšných. Prostě ani pěšky, ani na kole, ani oblečená, ani nahá," prohlásil Ondráček. Babiš se podle něho snaží zalíbit všem a ukázal svoji slabost. "Stále více se potvrzují moje výhrady k této vládě a důvody, proč nedostala můj hlas při hlasování o důvěře," dodal Ondráček.

Minulý týden po schůzce se Zemanem Babiš nastínil dvě možnosti řešení situace v čele BIS. Podle jedné z nich by zpravodajskou službu dál vedl Koudelka. Druhá varianta předpokládala, že by Koudelkova nástupce vybral až nový kabinet. V takovém případě by měl BIS v mezidobí vést Koudelkův zástupce Jan Pavlíček. O Koudelkově pověření vést civilní kontrarozvědku do doby jmenování jejího nového šéfa se premiér nezmiňoval.