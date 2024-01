Poslanci chtějí po emotivních slovech kolegy Richtera probrat zásah policie při útoku na FF UK

Už samotný postup do finále mistrovství světa byl pro české hokejové reprezentantky do 18 let historickým úspěchem, který málokdo čekal. Málokdo pak předpokládal, že by juniorky mohly svou senzační cestu dotáhnout až k triumfu nad Američankami ve finále. I navzdory víře mnoha českých fanoušků se tyto předpoklady naplnily, když Američanky nikterak nezaskočil gól Adély Šapovalivové těsně před druhou pauzou, kterým se snížilo na 1:2. Nakonec zámořské hokejistky ve třetí třetině naplno ukázaly rozdíl mezi oběma týmy a jasně Češky převálcovaly 5:1. I tak je stříbro ze světového šampionátu příslibem do budoucna pro český ženský hokej.