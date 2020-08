Vláda asi odmítne návrhy ODS na úlevy u sociálního pojistného

Podle současného zákona nemusí menší firmy za splnění určitých podmínek hradit státu odvody za červen až srpen. ODS chce tuto lhůtu prodloužit do konce roku a tvrdí, že se ekonomická situace řady podnikatelských subjektů ani po obnovení činnosti nezlepšuje. Prodloužení odpuštění sociálních odvodů by podle nich mohlo také omezit nutnost propouštění zaměstnanců.

Vláda ale v návrhu stanoviska uvádí, že plošná podpora zaměstnavatelů prominutím pojistného by vyčerpala všechny peníze, s nimiž se počítá pro cílenou pomoc zaměstnavatelům v obtížích. Místo promíjení pojistného se připravuje systémové řešení ve formě tzv. kurzarbeitu, stojí v návrhu stanoviska. Vláda také argumentuje tím, že státní rozpočet by přišel měsíčně o 4,5 miliardy korun. "V důsledku opatření proti epidemii onemocnění COVID-19 se v roce 2020 očekává zhoršení ekonomického vývoje a s tím související pokles i daňových příjmů, takže by došlo celkově k neúměrnému poklesu příjmů státního rozpočtu a k dlouhodobé nevyrovnanosti státních financí," stojí v návrhu stanoviska.

Kvůli dopadům epidemie na ekonomiku musela vláda letos už třikrát navyšovat schodek státního rozpočtu. Z původních 40 miliard se zvýšil až na 500 miliard korun.

Občanští demokraté také navrhli prodloužit do konce roku období, za něž stát odpouští drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy za sociální pojištění. Nynější zákonná úleva, kterou Parlament schválil kvůli koronavirové krizi, se vztahuje na březen až srpen. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) navíc nemusí za tyto měsíce platit zálohy vůbec, byť by byly vyšší. Drobní podnikatelé odvody doplatí až při ročním zúčtování.

Prodloužení jednoho z opatření na podporu podnikatelů předkladatelé z řad ODS zdůvodňují "neutuchajícími ekonomickými dopady koronaviru".

Vláda v návrhu stanoviska ale zdůraznila, že k této úlevě přistoupila v rámci vyhlášeného nouzového stavu, kdy podnikla řadu omezujících celoplošných opatření s negativními dopady na podnikání. Cílem prominutí plateb minimálních záloh bylo pomoci podnikatelům toto období překonat. "V současné době nejsou v platnosti žádná celoplošná opatření, která by omezovala nebo neumožňovala podnikání. Není proto důvod pro plošnou podporu všech OSVČ, které již mohou podnikat bez omezení," uvedla vláda.

Bez ohledu na stanovisko vlády rozhodne o novelách Parlament. Není ale jisté, zda je Sněmovna vůbec stihne projednat do konce volebního období.