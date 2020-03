Vláda ČR rozšířila karanténu pro příchozí z 15 rizikových zemí

Zákaz vstupu se týká občanů Číny, Koreje a Íránu. Z evropských států to jsou Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Čechům do těchto zemí kabinet zakázal cestovat.

Na základě současných opatření mohou podle ministerstva zahraničí čeští občané i cizinci s trvalým pobytem na území ČR přijíždět do Česka, budou ale muset do karantény. Cizinci mohou přijíždět pouze ze zemí, které vláda neoznačila za rizikové.

Češi smějí do zahraničí cestovat pouze do bezpečných zemí. Cizinci s trvalým povolením k pobytu i turisté mohou z Česka odcestovat do jakékoli země. Pokud ale pojedou do té, kterou vláda označila za rizikovou, nebude jim do ukončení nouzového stavu umožněn návrat do ČR. Na twitteru informace zveřejnil náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař.

How to travel from/to the Czech Republic 🇨🇿 from this Saturday (14 March, 0 a.m.)?



You can find basic information in the infrographic below or at the link of the Czech Interior Ministry: https://t.co/fB7GwY3O0L