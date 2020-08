Vystrčil míří na Tchaj-wan: Zveřejněny podrobnosti, odveta Číny by neměla vážné dopady

Oceněn bude i jeho předchůdce ve funkci Jaroslav Kubera (ODS), který s plánem senátní cesty na Tchaj-wan přišel. Vyplývá to z programu, který ČTK poskytla senátní tisková tajemnice Sue Nguyen.

Vystrčil na Tchaj-wan odletí v sobotu odpoledne, přepraví ho stroj tchajwanských aerolinek. Rozhodnutí už dříve předseda Senátu zdůvodnil praktickými důvody spojenými s pandemií koronaviru. Český vojenský speciál by celou trasu bez mezipřistání nezvládl. Zpět Vystrčil poletí do Frankfurtu nad Mohanem, odkud ho přepraví stroj české vládní letky.

Po celou cestu čekají na delegaci přísná hygienická opatření kvůli obavám ze šíření koronaviru. Tchaj-wan totiž patří mezi země, kterým se s nákazou podařilo dobře vypořádat. Jeho úřady tak mají obavy ze zavlečení nemoci ze zahraničí. Členové delegace se musí před vstupem do letadla prokázat dvěma negativními testy na covid-19, další dva testy je pak čekají přímo v Tchaj-peji. Poslední test pak musí absolvovat po návratu ze země, protože navzdory nízkému výskytu nového koronaviru není Tchaj-wan oficiálně zařazen mezi bezpečné země. Během pobytu bude muset delegace nosit roušky a z hotelu se její členové dostanou pouze při oficiálních příležitostech.

Vystrčila v neděli na letišti v Tchaj-peji uvítá ministr zahraničí Joseph Wu. V pondělí pak na šéfa českého Senátu čeká účast na setkání českých a tchajwanských podnikatelů, na podnikatelském fóru vystoupí například ministryně hospodářství Wang Mej-chua. Vystrčil se také potká s tchajwanskými bohemisty a prohlédne si výstavu fotografií z návštěvy bývalého českého prezidenta Václava Havla.

V plánu má i setkání s vedením Tchajwanské asociace elektrických a elektronických výrobců (Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers Association - TEEMA), která podle Senátu zvažuje založení české pobočky. Nguyen uvedla, že patří mezi osm největších průmyslových uskupení na Tchaj-wanu.

V úterý Vystrčil dostane medaili za parlamentní demokracii, předá mu ji jeho tchajwanský protějšek, předseda legislativního dvora Jou Si-kchun. S ním se Vystrčil vydá na cestu do města I-lan.

Ve středu se vydá do města Sin-ču, kde navštíví Institut pro průmyslový výzkum a technologie (Industrial Technology Research Institut - ITRI). Podle Senátu je ITRI nezisková vědecko-výzkumná organizace, která dopomohla transformaci Tchaj-wanu v inovativní ekonomiku. Poté bude jednat s předsedou vlády Su Čen-čchangem a ministrem pro vědu a výzkum Wu Čun-čungem. O den později ho přijme tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, která zároveň udělí státní vyznamenání Kuberovi. Podle informací ČTK by Kubera měl in memoriam obdržet Řád příznivých oblaků (The Order of Propitious Clouds). Udělován je od roku 1941 osobnostem z civilního života.

Následovat bude jednání s ministrem zahraničních věcí Josephem Wuem a s ministrem kultury Li Jüng-tchem.

Tchajwanskou cestu Vystrčil zakončí v pátek setkáním se zástupci Taiwan Cooperative Bank (TCB), která podle Senátu zvažuje otevření pobočky v Česku. Zúčastní se také Fóra o společné politice USA, Tchaj-wanu, Evropské unie a Japonska o "restrukturalizaci dodavatelského řetězce". Zpět do Česka by měl přiletět v sobotu dopoledne.

Cesty se zúčastní také pražský primátor Zdeněk Hřib či několik senátorů včetně předsedy výboru pro zahraniční věci Pavla Fischera nebo místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky. Cesty se měla zúčastnit i Věra Kuberová, manželka zesnulého šéfa Senátu Kubery, ze zdravotních důvodů se ale podle Nguyen k delegaci nepřipojí.

Čínská odveta za cestu Vystrčila může být jen omezená

Dnes to uvedli na veřejné diskusi o čínském vlivu v Česku analytici Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a institutu CERGE-EI. Podle ekonoma Viléma Semeráka z CERGE-EI by absolutní ekonomické odstřižení Číny od Česka vedlo k tuzemskému hospodářskému oslabení zhruba o jedno procento HDP.

Analytička AMO Ivana Karásková upozornila na to, že vnímání čínské přítomnosti ve středoevropském prostoru je nadhodnocené oproti realitě. Čína na rozdíl od Ruska příliš nezná české prostředí ani tam nemá dlouhodobé vazby, i proto je míra bilaterální ekonomické spolupráce nízká. Země ani nemají společná témata ve světové politice a jsou geograficky vzdálené. To všechno podle Karáskové snižuje možnosti Pekingu nějak účinně trestat Česko za to, že se nebude chovat podle jeho představ.

Semerák upozornil na to, že Čína se podílí jen z 0,42 procenta na zahraničních investicích v Česku. Vývoz do Číny se na celkovém českém vývozu podílí zhruba 1,5 procenta a od roku 2017 tento podíl i hodnota vývozu stagnuje. I proto by podle něj ani úplné zmražení ekonomických vztahů, které považuje za nepravděpodobné, nezpůsobilo ekonomice zásadní problémy. "Dopad by byl necelé procento hrubého domácího produktu," řekl a zároveň připomněl, že kvůli epidemii koronaviru se očekává desetinásobný propad HDP.

Ekonom zároveň uvedl, že mediální prezentace případných ekonomických dopadů může být výraznější než realita. Podle něj se dá očekávat, že i některé projevy koronavirové krize mohou být vydávány za důsledek případných čínských opatření.

Karásková neočekává ani vážné politické následky pro Česko. "Nemáme významnější ambice na mezinárodním poli, pro které bychom potřebovali čínskou podporu," řekla. Nejvýznamněji se podle ní může nevole Pekingu v politické rovině projevit v ostrakizování českých diplomatických zástupců v Číně.

Analytička také upozornila na to, že právě na záležitosti spojené s vlastní suverenitou, a tedy na témata Tchaj-wanu nebo Tibetu, reaguje Peking nejostřeji. Například problematika lidských práv podle ní sice zpravidla vyvolá slovní reakci čínské ambasády, reálné postihy pro zemi ale zpravidla nenásledují. Karásková proto uvedla, že by česká diplomacie měla zvážit, zda v jednáních s Pekingem neklást na dodržování lidských práv v Číně větší důraz, než je tomu nyní.