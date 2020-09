Vystrčil se ohradil: Zeman třikrát lhal ohledně mé návštěvy Tchaj-wanu

Zeman oznámil, že Vystrčila nebude zvát na schůzky prezidenta, premiéra, šéfa české diplomacie a předsedů obou parlamentních komor k zahraniční politice.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v dnešní diskusi se šéfem Senátu řekl, že vládní činitelé se budou snažit vysvětlit čínské straně, že zahraniční politiku řídí vláda. Doufá, že Vystrčilova cesta nepoškodí české firmy a udělá všechno pro to, aby to tak nebylo. Cestu Babiš považuje za vzkaz českým voličům před říjnovými volbami do krajů a třetiny Senátu a bude to tak vysvětlovat čínské straně.

Debata mezi Vystrčilem a Babišem se vyvinula v ostrou výměnu názorů. Babiš kritizoval Vystrčila i za některé výroky během jeho cesty. Odmítl ale požadavek KSČM, aby návštěvu Tchaj-wanu označil za nulitní. Babišovi se nelíbilo například Vystrčilovo vyjádření, že smyslem jeho cesty bylo i narovnat páteř České republiky. Babiš prohlásil, že on i čeští občané mají páteř rovnou. "Počkáme si na ekonomické výsledky té cesty a uvidíme, jak bude reagovat Čína ... Doufejme, že nebude reagovat negativně vůči našim firmám," řekl premiér. Slíbil, že vláda podpoří jakékoliv obchodní příležitosti, které Vystrčil z Tchaj-wanu přivezl. Vystrčilovi vyčetl, že míchá politiku s byznysem a porušil politiku jedné Číny.

Vystrčil argumentoval, že neexistuje psaný dokument, který by českým ústavním činitelům zakazoval cestovat na Tchaj-wan. Česká republika v tom podle něj přejímá čínskou interpretaci její politiky jedné Číny.

Reagoval na případ firmy Petrof, jíž čínský obchodní partner s odkazem na Vystrčilovu návštěvu oznámil, že neodebere dohodnutou zásilku nástrojů v hodnotě 200.000 eur (5,3 milionu korun). Podotkl, že čínský partner porušil podepsanou smlouvu a je otázka, zda mít obchodního partnera, jehož činnost ovlivňují pokyny z vlády či komunistické strany Číny ve chvíli, kdy se Česko zachová jako svébytný stát.

"Pokud někdo dlouhodobě začíná navazovat úzké obchodní kontakty, nebo je podporuje, s nedemokratickými zeměmi, tak nedělá nic jiného, než nás dostává do závislosti, která je mimochodem velmi nebezpečná," řekl Vystrčil. Dodal, že Česko by mělo být opatrné a uvažovat o diverzifikaci svých výrobních kapacit.

Za největší lež považuje Zemanova slova, že při své návštěvě označil Tchaj-wan za samostatný stát, což předseda Senátu podle svých slov nikdy neřekl.

Prezident 3x lhal. O cestě na Taiwan jsme na schůzce nejvyšších ústavních činitelů nehlasovali. Není pravda, že každého čtvrt roku se konají tyto schůzky. Nikdy jsem neoznačil Taiwan za samostatný stát, jak tvrdí prezident. @Vystrcil_Milos na @CNNPrima — ODS (@ODScz) September 6, 2020

Není podle něj pravdivé ani další vyjádření prezidenta, že schůzky k zahraniční politice se konají každého čtvrt roku. Poslední taková porada se konala v březnu, zatímco až začátkem června se Vystrčil rozhodl, že na Tchaj-wan pojede. "Kdybychom se scházeli po čtvrt roce, tak jsme se měli sejít v červnu," poznamenal Vystrčil. Zemanovo rozhodnutí ho nezvat respektuje, odmítl ale, že by svým rozhodnutím uskutečnit návštěvu ostrova ostatní ústavní činitele urazil.

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzbouřeneckou provincii a Vystrčilovu cestu tvrdě kritizovala. Babiš už dřív stejně jako ministr zahraničí Tomáš Petříček (ODS) či někteří evropští politici odsoudil výroky čínského ministra Wang I, že Peking za porušení principu jedné Číny donutí Vystrčila zaplatit vysokou cenu. Zeman dnes na Primě řekl, že šéf čínské diplomacie to "trochu přehnal".

Cestu na Taiwan podpořil Senát 50 hlasy z 52 přítomných. Udělali jsme rozhodnutí nezávislé na čínské ambasádě, tím jsme narovnali páteř. @Vystrcil_Milos na @CNNPrima — ODS (@ODScz) September 6, 2020

Vystrčil zdůraznil, že Česko nemůže poslouchat "Velkého bratra nebo nedemokratickou velmoc" a že návštěva senátní delegace nijak neporušila politiku jedné Číny. Možnosti spolupráce s touto asijskou zemí jsou podle něho obrovské.