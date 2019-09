Zeman si teď může dělat co chce? Drahoš, Láska a další nešetří kritikou

Senátní žaloba na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy u Ústavního soudu neskončí. Poslanci podle očekávání souhlas s jejím předložením nedali, proti byli nejen zástupci ANO a ČSSD, ale také KSČM a SPD. Řada poslanců navíc na hlasování vůbec nedorazila.

Pod žalobou byl podepsán například senátor Václav Láska, který ani přes neúspěch nelituje – podle něj to totiž i tak mělo smysl. „Kdyby Senát zůstal pasivní a ke skutkům prezidenta mlčel, staly by se jeho skutky proti Ústavě de facto legitimní součástí ústavních pořádků. Každý prezident, který přijde po Miloši Zemanovi, by je mohl kdykoli zopakovat. S logickým argumentem, že když vám to nevadilo u prezidenta Zemana, proč by vám to mělo vadit u mě. Tím, že Senát žalobu schválil, učinil z kroků prezidenta, které jsou v žalobě uvedené, věc spornou. A zopakuje-li tyto kroky další prezident, bude opakovat sporné kroky a může očekávat, že se proti nim bude někdo bránit. Mělo to smysl a bylo to důležité,“ vysvětluje Láska.

Novou žalobu proti prezidentovi ovšem zkoušet nebude. „Tím, že Sněmovna nedala souhlas s touto žalobou, ztrácí jakýkoli smysl vracet se za tohoto složení Sněmovny k jakýmkoli krokům prezidenta, které již učinil. Sněmovna jasně vyjádřila svoji vůli. Nese za ni svoji odpovědnost a jako senátor ji musím respektovat,“ uznává politik.

Rozhodnutí poslanců vnímá jako prohru, ale nikoli Senátu. „Senát by byl poražený jen pokud by jeho žalobu zamítl Ústavní soud. Senát v roli žalobce je zodpovědný za to, že jeho žaloba bude u soudu úspěšná. Nikoli za to, že Sněmovna nedá s podáním žaloby souhlas. To je odpovědnost Sněmovny. Ale skutečně tu jeden poražený je. A to parlamentní demokracie, která se bez jakéhokoli odporu a za cenu porušování Ústavy i zákonů, nechává přejet prezidentem,“ dodává Láska.

Zklamaný je i jeho kolega ze Senátu Jiří Drahoš. „To je ale překvapení! Poslanci si zahráli hru na ústavní soudce a vzkázali Miloši Zemanovi, že si v tomto státě opravdu může dělat, co chce,“ posteskl si na facebooku někdejší zemanův soupeř ve druhém kole prezidentské volby.

Přidal se i další bývalý prezidentský kandidát. „Odmítám dnešní rozhodnutí poslanců, kteří smetli ze stolu ústavní žalobu na prezidenta. Porušování zákonů má posoudit soud, ne poslanci. Stali se tak spolupachateli destrukce ústavního systému naší země,“ varuje Pavel Fischer.