Zmrazit politikům platy? Vláda patrně odmítne návrh Pirátů i SPD

Pirátský návrh, který podepsali i zástupci KDU-ČSL a STAN, má ušetřit přes půl miliardy korun. Loni šlo na platy ústavních činitelů podle státního závěrečného účtu 5,3 miliardy korun, pro letošního rok to mělo být podle návrhu původního státního rozpočtu 5,8 miliardy korun.

Podle návrhu vládního stanoviska lze obecně souhlasit s potřebou úpravy platů představitelů státní moci v dané hospodářské situaci. U návrhu SPD, který se týká pouze zákonodárců, vláda navíc poznamenává, že platy nelze upravit pouze u části ústavních činitelů.

Oba poslanecké návrhy počítají se zmrazením takzvané platové základny, tedy 2,5 násobku průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře, na letošní úrovni. Od platové základny se pak pomocí koeficientů stanoví platy na jednotlivých pozicích.

"Fixace platových základen pouze pro rok 2021 nepředstavuje podle vlády dostatečnou reakci na počínající a očekávané hospodářské důsledky epidemie COVID 19. Návrh neřeší problematiku odměňování představitelů státní moci a soudců v širším kontextu a v delším časovém období, zejména neřeší problematiku budoucího vývoje platových základen dále od roku 2022," stojí v návrhu vládního stanoviska.

U obou návrhů poukazuje vláda i na to, že v případě zmrazení v příštím roce by naopak v roce 2022 nastalo skokové zvýšení platové základny, protože mzda v nepodnikatelské sféře by mezitím rostla. "Z tohoto pohledu je poslanecký návrh zákona podle názoru vlády nekoncepční," uvádí vláda shodně ve stanoviscích k oběma návrhům.

Pokud by zákon zmrazil platovou základnu na letošní úrovni, pak by základní měsíční plat poslance a senátora zůstal na letošní úrovni 90.800 korun, základní plat prezidenta by i nadále činil 302.700 korun hrubého a premiéra 243.800 korun. Pokud se však nic nezmění, pak by v příštím roce vzrostly příjmy ústavních činitelů podle výpočtu ČTK asi o devět procent. Řadový poslanec a senátor by dostal přidáno asi 8100 korun na 98.900 korun měsíčně.