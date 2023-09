Poslanci mohou začít jednat o úsporném balíčku, program schůze prošel

K programu proběhlo během hodiny přibližně sto hlasování, přičemž nejpodstatnější bylo, že zástupci koaličních stran souhlasili s přednostním zařazením balíčku. Poslanci zároveň zamítli asi 90 návrhů na změnu programu, za nimiž stáli především členové opozičních klubů hnutí ANO a SPD.

Schůze začala v úterý ve 14 hodin a bez přestávky pokračovala do dnešní druhé hodiny ranní, kdy se předsedové poslaneckých klubů dohodli na přerušení. Dnes může Sněmovna jednat do půlnoci. Vláda přitom počítá s tím, že debata o konsolidačním balíčku může klidně zasáhnout i do víkendu.

Podle ministerstva financí se navrhovaná opatření nejvíce dotknou národních dotačních titulů, státních provozních výdajů a platů ve veřejné sféře. Příjmy se mají zvýšit prostřednictvím růstu spotřebních daní z tabáku, lihových výrobků či hazardu, zrušením daňových výjimek, zavedením nemocenského pojištění či zvýšením daně z příjmů právnických osob na 21 procent.