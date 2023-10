Poslanci mohou řešit rozpočet i v noci, opozice avizuje pozměňovací návrhy

Jde o první čtení, v němž poslanci schvalují základní parametry rozpočtu. Konkrétně jde o příjmy, výdaje či schodek. Zákonodárci je následně už nemohou měnit, pouze mají šanci přesunout peníze mezi rozpočtovými kapitolami. Z dnešního jednání jsou omluveni premiér Petr Fiala (ODS) i předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Andrej Babiš (ANO).

Opozice, která je tvořená ještě hnutím SPD, je k návrhu kritická. Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová už před středečním zasedáním kritizovala škrt v řádu desítek miliard korun v energetice. "Zodpovědný poslanec za těchto okolností nemůže pro rozpočet zvednout ruku," napsala na sociální síti X.

Předseda SPD Tomio Okamura dnes vystoupil již před zahájením prvního čtení, aby vzkázal, že se spolustraníky připraví pozměňovací návrhy na pomoc obyvatelům a firmám. Dokonce poukazoval na fakt, že kritické výtky k rozpočtu na příští rok má i exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na plénu zdůraznil, že cílem je snížení schodku rozpočtu i veřejných financí za souběžného udržení sociálního smíru a státních investic. Připomněl také, že existuje trojice nových zákonů, z nichž plynou povinné výdaje. Konkrétně jde o závazek dvou procent HDP na obranu, automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce a platy učitelů ve výši 130 procent průměrné mzdy v ekonomice.

V brzkých odpoledních hodinách se o slovo hlásilo asi patnáct poslanců. Prodloužení jednacího dne přes 19. a 21. hodinu navrhl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, odůvodnil to protahováním dosavadních debat. "Věřím, že to nebude nutné, ale to dopoledne se nám nějak zaseklo," konstatoval.

Vláda na jednom ze zářijových zasedání schválila státní rozpočet na rok 2024 s úspornými opatřeními, která mají meziročně snížit deficit na 252 miliard korun. Rozpočet počítá s celkovými příjmy 1940 miliard a výdaji 2192 miliard korun.

Do návrhu, který vláda odeslala k projednání do Poslanecké sněmovny, byla promítnuta i opatření z úsporného balíčku, která snižují výdaje na národní dotace. Celkově má balíček během příštích dvou let snížit rozpočtové deficity celkem o 150 miliard korun a přibrzdit tak tempo zadlužování státu.