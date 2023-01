Poslední průzkum před volbami: Babiš by skončil druhý, Pavel by v prvním kole vyhrál

Bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš by nyní v prvním kole prezidentské volby dostal podle volebního modelu agentury Ipsos 28,6 procenta hlasů. V těsném závěsu za ním by byl někdejší vysoký představitel NATO a české armády Petr Pavel s 27,8 procenta, následovala by bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová s 24,6 procenta.