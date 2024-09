Povodeň bere první domy. Jeseník hlásí katastrofální situaci

„Některé domy se zřítily v Jeseníku, České Vsi a Bělé pod Pradědem. Přesná čísla zatím nemám, ale podle dostupných informací se jedná o jednotky,“ uvedla pro Novinky starostka Zdeňka Blišťanová. Prioritou je nyní záchrana lidí, kteří nestihli evakuaci a nedostali se včas do bezpečí.

„To je teď pro nás klíčové. Máme tady tři vrtulníky, jeden od armády a dva policejní. Děláme, co můžeme. Jakmile bude tato operace dokončena, začneme se věnovat lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou. Můžeme je ubytovat v některém z našich evakuačních center, máme pro to kapacitu,“ dodala starostka.

Jeseník a okolní obce jsou prakticky odříznuté od světa, silnice i cesty jsou pod vodou. V noci na neděli strhla rozbouřená řeka Bělá hlavní silnici I/44 z Jeseníku do České Vsi. Policie pátrá po tříčlenné posádce vozu, který v obci Lipová-lázně spadl do řeky.

„Momentálně řešíme pomoc od Armády ČR. Všechno je pod vodou. Nikam se nedostaneme. Voda bere i auta, problémy má těžká technika, hasiči už nemají šanci lidem, co teď žádají o evakuaci, pomoci. Kvůli počasí nemůže létat ani vrtulník. Obyvatelé, co tu možnost mají, se museli uchýlit do vyšších pater,“ řekla už dříve serveru Novinky starostka Blišťanová.

V Bělé pod Pradědem na Jesenicku je podle starosty Radomíra Neugebauera situace kritická. „Mnoho domů je pod vodou, silnice jsou podemleté a neprůjezdné. Nejhorší je, že voda zatopila i přístup k hasičské zbrojnici, kde je přes půl metru vody, což nám brání v použití techniky, kterou bychom potřebovali nasadit jinde. Navíc lidé v nejvíce ohrožených oblastech odmítají evakuaci,“ uvedl starosta.

Po obcích na severu Olomouckého kraje se na povodně připravují i větší města na dolních tocích Moravy a Bečvy. Voda stoupá v Litovli, město plánuje vyzvat obyvatele z ohrožených oblastí k evakuaci a má připravená evakuační centra.

Na nejhorší se připravují Hranice na Přerovsku a Přerov, kde Bečva již překročila třetí stupeň povodňové aktivity. V Olomouci se kvůli dotokům očekává kulminace řeky Moravy až ve středu ráno, což je oproti předchozím předpovědím později.