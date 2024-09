Povodňová situace se dále uklidňuje. Přes 20 míst ale stále hlásí třetí stupeň

Situace se začíná pomalu uklidňovat, všechny toky by měly kulminovat během dnešního či zítřejšího dne. Problematickými toky jsou ještě jihočeská Lužnice, Malše, Nežárka a Blanice. V Olomouci zafungovala protipovodňová opatření, která zabránila rozlití vody do města. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva životního prostředí.