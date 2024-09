Požár v Hustopečích: Jeden zraněný, pálil se rostlinný odpad

Čtyři hasičské jednotky vyrazily k požáru trávy, náletových křovin a stromů v Hustopečích v pondělí minutu před půl druhou odpoledne. Plameny se v nepřístupném terénu rychle rozšířily na plochu o velikosti 250x100 metrů.

"Operační středisko vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu. Na místo se postupně sjelo jedenáct jednotek. Oheň dostali hasiči pod kontrolu několika vodními proudy ve 14:27. Požár zcela zlikvidovali v 16:54," uvedl mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Hasiči, kterým s průzkumem pomáhal dron s termokamerou, uchránili majetek za 50 tisíc korun. Příčinou vzniku požáru, při němž se zranil jeden člověk, bylo pálení rostlinného odpadu.

Vzhledem k pokračujícímu teplému a suchému počasí zůstává na celém území ČR v platnosti výstraha před nebezpečím vzniku a šíření požárů, a to do odvolání. Dnes na to opět upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).