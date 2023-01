Prezidentský duel: Jmenování předsedy Ústavního soudu není podle Zemana na pořadu dne, řekl Babiš

Zeman poprvé nepřímo potvrdil loni v prosinci, že uvažuje o jmenování nového předsedy ÚS. Jeho úmysl vyvolal spory, protože současnému předsedovi soudu Pavlu Rychetskému končí mandát až v srpnu, ale Zemanovi skončí již v březnu. Řada ústavních právníků takový postup označila za protiústavní.

Některá média ještě předtím spekulovala o tom, že se Zeman chystá ještě před březnovým odchodem z funkce jmenovat šéfem ÚS Josefa Fialu, nynějšího řadového člena. Zeman letos 8. ledna uvedl, že má analýzu, podle níž neexistuje právní překážka pro to, aby nového předsedu jmenoval ještě před vypršením svého mandátu.

"Já jsem o tom s panem prezidentem mluvil a on mi řekl, že to není na pořadu dne. Takže já doufám, že se to nestane, protože by to bylo nevhodné. Pokud by se tak stalo, tak bych se samozřejmě poradil s odborníky, jakým způsobem to řešit," řekl Babiš v dnešní debatě.

"Já to vnímám jako vykrádání působnosti a pravomocí nového prezidenta, protože funkční období stávajícího předsedy Ústavního soudu končí v srpnu," řekl k tomu Babišův soupeř v druhém kole prezidentské volby Petr Pavel. Pokud by přesto Zeman nového předsedu jmenoval, bylo by to podle Pavla důvodem k podnětu k Ústavnímu soudu ,případně Nejvyššímu správnímu soudu.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) uvedl 15. ledna v České televizi, že pokud by Zeman eventuálně jmenoval nového předsedu Ústavního soudu, mohlo by to chod soudu vnitřně paralyzovat. Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) při téže příležitosti vyjádřila názor, že by nastal minimálně "neklid v justici".