Prouza chce po Nekulovi omluvu za to, že z růstu cen vinil obchody

Podle prezidenta svazu Tomáše Prouzy dospěl antimonopolní úřad k závěru, že obchody nemohou za rychlý růst cen potravin. Sám za viníka označil velké české agroskupiny. "Pevně doufám, že ty se za své chování veřejnosti omluví tím jediným možným způsobem – rychlým zlevněním potravin a vrácením alespoň části svých nadsazených zisků zákazníkům," řekl.

Veřejnou omluvu chce slyšet z úst ministra Nekuly. "Rád bych věřil, že v sobě najde dostatek cti, aby se za svá falešná obvinění obchodu omluvil. A pevně doufám, že začne konečně dělat svou práci a místo ochrany velkých agroholdingů začne pracovat ve prospěch občanů této země a malých zemědělců, které vláda ve svém programovém prohlášení slíbila podporovat," uvedl Prouza.

Svaz podle něj opakovaně upozorňoval na to, že v některých segmentech téměř neexistuje konkurence mezi dodavateli a ti si pak mohou libovolně diktovat ceny. "Vláda by měla přestat blokovat možnosti dovozu potravin, protože situaci na trhu s potravinami skutečně zlepší jen co největší konkurence," zmínil prezident organizace.

Fialův kabinet zároveň vyzval k ještě odvážnějšímu škrtání provozních dotací. "Vyhazování peněz daňových poplatníků na sanaci neefektivních a nekonkurenceschopných velkozemědělců musí skončit, stejně jako financování večírků Agrární komory ze státních dotací," dodal Prouza.