Rakušan věří, že současná opatření budou stačit ke zvládnutí migrační vlny

"My se budeme snažit vydržet tak dlouho stávající režim, tedy společné kontroly už na Slovensku, abychom hranice zavírat nemuseli," řekl Rakušan. "Ale slíbit, že se tak nestane, to v tuto chvíli úplně říct nemůžeme," doplnil. Připomněl, že loni se uprchlíci zejména snažili dostat přes Českou republiku do jiných zemí.

Rakušan dále uvedl, že ministerstvo vnitra představilo novelu azylového zákona, podle které by měly být mimo jiné přísnější tresty za převaděčství. "Ministerstvo spravedlnosti si myslí, že sazba dva roky až osm let je dostatečná, my jsme ale přidali paragraf, že ve chvíli, kdy převaděč převádí organizovaně skupinu migrantů, tak se sazba zpřísňuje," popsal ministr.

Při kontrolách na hranicích se Slovenskem policie zajistila 9660 nelegálních migrantů, vstup do země neumožnila 2636 migrantům. Zadržela 142 lidí podezřelých z převaděčství. Situaci podle Rakušana policie stále sleduje a postup koordinuje i s okolními státy. Za celý loňský rok cizinecká policie odhalila 29.235 cizinců, kteří byli v Česku nelegálně. Většinu, přes 21.000 běženců, zajistila při tranzitní migraci.