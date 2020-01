Rath byl přestěhován na vlastní žádost? Vězeňská služba se ohradila

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vězeňská služba odmítá, že by odsouzený David Rath byl přemístěn do jiné věznice na vlastní žádost. O přemísťování vězňů rozhoduje generální ředitelství Vězeňské služby ČR na základě zákonných důvodů. ČTK to dnes sdělila mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. Rathův advokát Roman Jelínek uvedl, že Rath se o stěhování přihlásil sám.