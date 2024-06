RECENZE: Netflixovská Tvrdá odplata je zapomenutelné melodrama v akčním obalu

Do světa filmu se po relativně dlouhé pauze v titulní roli vrací herecká hvězda nultých let Jessica Alba. Její akční novinka Tvrdá odplata na Netflix přichází ve vhodné chvíli, kdy do kin vstoupila strohá nabídka titulů. Snímek během stopáže dokáže zabavit, renesanci akčního žánru však nečekejte.