Řehka: Pomoc Ukrajině je pro ČR extrémně důležitá i kvůli bezpečnosti

Rusko označil za agresora a potenciálního protivníka, poukázal na jeho nepřátelské chování. Zdůraznil, že pokud by Rusko ovládlo Ukrajinu, pro Česko by to znamenalo nutnost mnohem výraznějšího navýšení výdajů na obranu.

"Je extrémně důležité pomáhat Ukrajincům. Protože oni tu hrozbu brzdí, oslabují ji a drží ji od nás. Není to jenom o tom, že to je morálně správně, ale my to potřebujeme i z hlediska naší obrany,“ řekl. Pokud by podle něj západní státy Ukrajině nepomáhaly, Rusko ji "převálcuje". "Budeme pak mít Rusko na hranici aliance, bude ještě povzbuzenější a agresivnější. A my pak budeme muset daleko více investovat do obrany a bude to pro nás daleko nebezpečnější situace," doplnil.

Rusko označil za potenciálního protivníka. "Jestli budeme potenciálně s někým v dohledné době válčit ve velké válce, kromě nějakých teroristických skupin, tak to bude Rusko," uvedl. Připomněl nepřátelské chování Ruska i to, že jeho agenti výbuchem v muničním skladu ve Vrběticích zabili dva Čechy. "Dělá spoustu nepřátelských věcí, označuje nás nepřátelsky, má vůči nám nepřátelskou rétoriku a je čím dál agresivnější," dodal. Zdůraznil, že pokud by Rusko na Ukrajině uspělo, nezastavilo by se tím.

Za nebezpečnou zároveň označil současnou tendenci Rusko podceňovat. "Rusko zdaleka není poražené, to je fantazie," řekl. Je podle něj těžké predikovat, jak dlouho bude Rusku trvat obnova, déle než deset let to ale nebude. "Dělají pro to vše, je to velká země, mají jiný vztah k lidskému životu," podotkl.

Zdůraznil, že deset let je z hlediska budování obrany velmi krátká doba. "Chtěl bych proto říct, že je urgence v tom, že se musíme na tu hrozbu chystat," dodal. Za nejlepší způsob zabránění válce považuje odstrašení, tedy dát Rusku najevo připravenost a sílu.